|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
|
Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В тех случаях, когда срочно требуется крупная денежная сумма для избавления от различных финансовых проблем, гораздо проще взять кредитную карту без отказа в банке Тинькофф Банк, чем просить наличные у друзей и родственников. Сейчас практически каждая финансовая организация предоставляет такую услугу, поэтому найти подходящий вариант будет не очень сложно. Чтобы еще больше упростить задачу, мы составили полный перечень программ, которые можно рассортировать по следующему принципу:
Также вы можете поставить их в очередности от самого востребованного до наименее популярного.
Преимущества сайта Banki.ru
Чтобы ускорить процесс поиска банковского продукта, мы создали специальную систему, которая осуществляет подбор предложения по вашим запросам, и разместили ее на нашем сервисе.Чтобы воспользоваться ей, вам понадобится лишь найти на этой странице соответствующее окно, в которое нужно ввести следующие данные:
Если вы хотите сделать более точный поиск относительно ваших предпочтений, то лучше будет воспользоваться расширенной версией подборщика.
Кроме большого списка банковских программ, на нашем сервисе имеются отзывы от других клиентов, которые также могут помочь вам определиться с выбором. Помимо этого, Banki.ru имеет множество преимуществ:
На нашем сайте вы сможете найти все важные сведения об условиях получения платежного средства, а также обо всех необходимых для этого справках.
С кем банк точно заключит договор?
Чтобы быть более уверенным в том, что вашу заявку одобрят, необходимо знать основные требования, которые выдвигаются практически ко всем клиентам. Потребителю необходимо:
Также у клиента должна быть хороша КИ, так как она играет важную роль в вынесении итогового решения. Перед заключением договора может потребоваться собрать некоторые бумаги, вид и количество которых определяются финансовой организацией самостоятельно. Заявка на получение средств заполняется либо в офисе, либо через интернет.