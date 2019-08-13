|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
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3 043 заявки
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
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5 742 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Banki.ru? это надежный онлайн-сервис, который содержит большое количество полезных сведений для желающих взять кредитную карту без отказа в Росбанке. Наш сайт работает в круглосуточном режиме, поэтому каждый может в удобное время найти важные данные об интересующей финансовой организации и ее продуктах. Для увеличения скорости и удобства пользования мы сделали систему подбора предложений, которая сможет значительно сэкономить время на поиск наиболее подходящего варианта. Чтобы начать ей пользоваться, вам понадобится лишь указать в специальном окне сумму, которую вы хотите получить, и срок предполагаемой выплаты долга.
Можно ли получить деньги без залога и поручителей?
Многих интересует возможность выдачи банком денег без оформления залогового имущества и привлечения к данной процедуре третьих лиц. Пластиковый носитель позволит вам получить средства максимально быстро и без каких-либо дополнительных условий. Такая услуга имеет множество достоинств:
Однако, необходимо учитывать, что таким способом может быть запрошена только не очень крупная денежная сумма (до 300 000 руб.). Это объясняется тем, что финансовая организация несет большие риски из-за неподтверждения клиентом своей добросовестности относительно погашения долга в установленные сроки. На этой странице вы можете увидеть целый перечень предложений, среди которых обязательно найдутся те, что смогут удовлетворить вашим требованиям.
Какие документы необходимо предоставить?
Если вы приняли решение относительно того, какой продукт хотите получить, то вам понадобится создать соответствующую заявку. Ее можно написать через интернет, а также в ближайшем отделении банка. Она оформляется в виде анкеты, в которой клиент указывает свою ФИО, номер телефона, место проживания и другую личную информацию. Помимо этого, скорее всего, понадобится вписать паспортные данные.
Некоторые финансовые организации могут запрашивать у потребителя дополнительные документы, вид и число которых они устанавливают самостоятельно. Обычно к таким бумагам относятся справки с места работы и выписки из трудовой книжки, однако, в большинстве случаев «пластик» выдается только по паспорту. Специальные условия могут выдвигаться людям, которым только недавно исполнилось 18 лет, а также тем, кто уже вышел на пенсию.