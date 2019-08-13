Banki.ru? это надежный онлайн-сервис, который содержит большое количество полезных сведений для желающих взять кредитную карту без отказа в Росбанке. Наш сайт работает в круглосуточном режиме, поэтому каждый может в удобное время найти важные данные об интересующей финансовой организации и ее продуктах. Для увеличения скорости и удобства пользования мы сделали систему подбора предложений, которая сможет значительно сэкономить время на поиск наиболее подходящего варианта. Чтобы начать ей пользоваться, вам понадобится лишь указать в специальном окне сумму, которую вы хотите получить, и срок предполагаемой выплаты долга.

Можно ли получить деньги без залога и поручителей?

Многих интересует возможность выдачи банком денег без оформления залогового имущества и привлечения к данной процедуре третьих лиц. Пластиковый носитель позволит вам получить средства максимально быстро и без каких-либо дополнительных условий. Такая услуга имеет множество достоинств:

Заключение договора осуществляется в более короткие сроки, если сравнивать с процедурой, которая требует участия поручителей и сбора дополнительных бумаг на обеспечение выплаты долга.

Минимальный перечень документов, требуемых для проверки добросовестности потребителя. При оформлении «пластика» от клиента обычно требуется лишь предоставить удостоверение личности.

Расходование денег нецелевым способом. Банк не потребует формулирования целей, на которые берутся заемные средства, а также не заставит предоставлять отчеты о расходовании денег.

Однако, необходимо учитывать, что таким способом может быть запрошена только не очень крупная денежная сумма (до 300 000 руб.). Это объясняется тем, что финансовая организация несет большие риски из-за неподтверждения клиентом своей добросовестности относительно погашения долга в установленные сроки. На этой странице вы можете увидеть целый перечень предложений, среди которых обязательно найдутся те, что смогут удовлетворить вашим требованиям.

Какие документы необходимо предоставить?

Если вы приняли решение относительно того, какой продукт хотите получить, то вам понадобится создать соответствующую заявку. Ее можно написать через интернет, а также в ближайшем отделении банка. Она оформляется в виде анкеты, в которой клиент указывает свою ФИО, номер телефона, место проживания и другую личную информацию. Помимо этого, скорее всего, понадобится вписать паспортные данные.

Некоторые финансовые организации могут запрашивать у потребителя дополнительные документы, вид и число которых они устанавливают самостоятельно. Обычно к таким бумагам относятся справки с места работы и выписки из трудовой книжки, однако, в большинстве случаев «пластик» выдается только по паспорту. Специальные условия могут выдвигаться людям, которым только недавно исполнилось 18 лет, а также тем, кто уже вышел на пенсию.