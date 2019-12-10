Кредитная карта без отказа в Московском Кредитном Банке ? это выгодное решение для тех, кому срочно понадобились деньги на различные нужды. Такая услуга сейчас предоставляется многими финансовыми организациями и является очень популярной.На этой странице мы собрали все существующие предложения банка и представили их в виде удобного списка, который можно сортировать по следующим критериям:

Размер процентной ставки.

Лимит средств по пластиковому носителю.

Льготный период.

Годовое обслуживание.

CashBack.

Популярность продукта.

Также,когда вы нажмёте на понравившийся вариант, перед вами откроется страница, на которой будет представлена основная информация по поводу оформления платежного инструмента. Здесь можно узнать требования, которые банк выдвигает своим клиентам, а также вы найдете перечень документов, необходимых для заключения договора.

Причины отказа в предоставлении заемных средств

Некоторые клиенты сталкиваются с тем, что их заявление на получение продукта отклоняют, однако это бывает очень редко. Как правило, в категорию граждан, которые могут получить отрицательное решение, попадают те, у кого наблюдается хоть одна из представленных ниже проблем:

Плохая КИ. Она появляется в результате наличия задолженностей по другим платежам (в том числе в прошлом).

Низкая платежеспособность. Такой показатель может появиться, если потребитель получает слишком маленькую зарплату или не имеет постоянного места работы. Этот критерий является значимым только в том случае, если вы планируете взять крупную сумму.

Отсутствие КИ. В таком случае деньги опасаются выдавать людям от 18 до 21 года, однако, сейчас этот фактор практически не играет роли и «пластик» могут получить даже те, кто только недавно стал совершеннолетним.

Для того чтобы избежать отказа, необходимо заранее ознакомиться с требованиями финансовой организация, которые она предъявляет потребителям. Найти их также можно на нашем сайте.

Как отправить заявку?

Мы собрали для вас множество вариантов получения заемных средств, ознакомиться с которыми можно на этой странице. Если вам понравится какая-либо программа, то просто нажмите на кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа. После этого перед вами откроется окно с анкетой, в которую нужно вписать ФИО, электронную почту, дату рождения, город проживания и другие личные данные. Не забудьте указать свой номер телефона, чтобы сотрудники банка смогли с вами связаться и обсудить нюансы заключения соглашения.

Когда все поля анкеты будут полностью заполнены, как можно тщательнее следует проверить достоверность введенных данных, и после этого можно отправить обращение. Финансовая организация рассмотрит вашу заявку в течение 30-60 минут, после чего вынесет решение о его одобрении или отклонении. Московский Кредитный Банк имеет право отказать в выдаче пластикового носителя без объяснения причин.