Греция готовится к созданию независимого бюро по оценке кредитоспособности. Предполагается, что оно будет разрабатывать кредитный рейтинг для налогоплательщиков и предприятий страны, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Данный рейтинг планируется использовать при разработке кредитных договоров. Законопроект должен поступить в парламент в середине октября и быть сформирован до конца 2017 года. Его разработка была согласована в 2015 году в контексте третьей программы помощи Греции.

Новое учреждение, создание которого станет частью переговоров между Министерством экономики Греции и техническими экспертами кредиторов страны, будет заниматься сбором данных из всех возможных источников о своевременных платежах, чтобы оценивать людей и компании на основе этого критерия.

В августе рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной валюте до «B-» с «CCC», сославшись на снижение политического риска в стране и устойчивый рост ВВП.

В июне агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Греции с «Caa3» до «Caa2», S&P в июле подтвердило рейтинг страны на уровне «B-».