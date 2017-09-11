Сроки приватизации ВТБ будут зависеть от того, когда будут сняты санкции, заявил глава ВТБ Андрей Костин.



Минфин и Минэкономразвития РФ в 2017 году планировали продать 10,9% минус одну акцию ВТБ за 95,5 млрд рублей. Однако от этих планов решено было отказаться, поскольку банк находится под санкциями ЕС и США, а это может негативно сказаться на продажной стоимости. Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что российские власти постараются продать пакет акций ВТБ на бирже вскоре после отмены санкций.

«Я просто не вижу этой возможности в условиях санкций. Мне кажется, разговор надо отложить на какое-то время. И правительство согласилось со мной. Думаю, что все зависит от того, когда санкции будут сняты», — сказал Костин, отвечая на вопрос о сроках возможной приватизации банка.

Глава ВТБ добавил, что приватизация не приведет к серьезным изменениям в работе кредитной организации. «Для банка, честно говоря, не вижу сегодня большой разницы: ВТБ на 40% принадлежит частным инвесторам, в том числе иностранным, мы живем по законам рынка и эту работу продолжим. От того, что доля частных инвесторов возрастет до 49%, вряд ли что-то изменится в работе банка», — уверен он.

Однако Костин отметил, что экономика РФ нуждается в приватизации. «В целом наша экономика нуждается в приватизации, безусловно, и я даже бы сказал, что приватизации миноритарных пакетов недостаточно», — считает глава второго по активам банка РФ.