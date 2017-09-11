ВТБ рассчитывает постепенно сократить свой бизнес на Украине и оставить один офис в Киеве, заявил глава ВТБ Андрей Костин.



«Я абсолютно уверен, что у руководства Украины нет желания, чтобы мы продали там банки. Нас просто будут удушать. Я даже думал, может, обратиться к президенту, потому что наш ВТБ — это банк, который принадлежал Порошенко в свое время. Это бывший банк «Мрия», что означает «мечта». Сейчас власти делают все, чтобы удушить эту бывшую мечту Порошенко окончательно. По крайней мере, два предыдущих покупателя, которые реально хотели купить, не получили разрешение Нацбанка», — сказал Костин.

Глава ВТБ пояснил, что банк рассчитывает поэтапно списывать задолженность. «Мы в основном создали уже резервы и продолжим сокращать нашу деятельность до, наверное, одного офиса в центре Киева. Я думаю, что мы к этому придем», — отметил топ-менеджер.

«Мы продаем активы и недвижимость, которые у нас там есть. Мы продаем кредиты или получаем возврат кредитов, потому что мы хотим, чтобы Банк ВТБ (Украина) не остался должен никому. И, естественно, при сворачивании наших филиалов будем возвращать все деньги вкладчикам», — добавил Костин.

По его словам, ВТБ намерен минимизировать активность и издержки банка на Украине. «Если, конечно, вдруг изменится позиция украинского руководства и они по-честному начнут играть, то тогда, наверное, есть возможность продажи банка. Но сегодня я вижу просто чисто политические препятствия для этого», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он встречаться по этому поводу с Порошенко, Костин сказал: «Я думаю, что это бессмысленно. Потому что покупатели, которые общались с Петром Алексеевичем, приходят сначала очень радужные и говорят, что им разрешили купить банк, а потом почему-то на более низком уровне это запрещают. Нет, я не общался с Порошенко с тех пор, как он стал президентом».

В начале июня Костин говорил, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса на Украине, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит сделку.