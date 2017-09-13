В 2017/2018 учебном году российские вузы вводят в рамках уже существующей программы изучение основ блокчейна и криптовалют. Об этом RT рассказали в нескольких госуниверситетах. В частности, о биткоинах и других аспектах инновационных финансовых технологий будут рассказывать студентам МГУ, ВШЭ, МИСиСа, МФТИ и СПбГЭУ.

Популярность блокчейну принес биткоин, самая известная криптовалюта в мире. Технология представляет собой распределенную базу данных, в которой хранится информация о всех переводах между счетами пользователей, совершенных участниками системы. Именно на этом инструменте функционируют электронные деньги, которые сотни людей по всему миру, так называемые майнеры, добывают прямо у себя дома.

В ВЭБе создадут департамент тинейджеров В центре блокчейн-компетенций ВЭБа будет создан департамент тинейджеров. Об этом сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках главного открытого урока 1 сентября, который состоялся в Ярославле на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».

В стенах МГУ о блокчейне расскажут учащимся экономического факультета. Как пояснили на экономфаке, здесь рассмотрят технологию только с точки зрения финансового применения. «Сразу для нескольких программ у нас будут проходить мастер-классы, для этого мы приглашаем представителей индустрии, — рассказал член управляющего совета магистерской программы «Финансовая аналитика» экономфака МГУ Сергей Студников. — Кто-то в целом будет рассказывать про блокчейн, кто-то — про биткоины».

В Высшей школе экономики тема рассматривается в рамках курса «Финансовые технологии» образовательной программы магистратуры «Финансовые технологии и анализ данных», которую НИУ ВШЭ запустила в этом году совместно со Сбербанком.

«Теме изучения блокчейна планируется посвятить несколько лекций приглашенных экспертов», — пояснили в НИУ ВШЭ.

В СПбГЭУ блокчейну и криптовалютам посвятят в том числе два раздела нового учебника по банкам, финансам и финансовым рынкам. Также в этом году будут освещать тему внутри уже существующего курса о банковском деле. «Чтобы ввести отдельный курс — тут мы упираемся в целый ряд формальных вещей, — это нужно долго и много согласовывать с Министерством образования», — пояснил доцент факультета экономики и финансов СПбГЭУ Денис Горулев.