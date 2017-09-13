Бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», официальное объявление о кадровых перестановках запланировано на четверг, 14 сентября, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
«В ближайшее время будет объявлено о новых назначениях в руководстве банка, речь идет о менеджерах, которые войдут в состав правления после завершения работы временной администрации», — рассказал источник РБК, близкий к банку. «Могут быть объявления о кадровых решениях, новом составе правления», — сообщил другой собеседник РБК, знакомый с ситуацией в банке.
В числе ключевых руководителей, о назначении которых будет объявлено, источники РБК называют директора департамента финансового оздоровления ЦБ Анну Орленко и члена правления ВТБ Михаила Задорнова. «Оба менеджера очень сильные кандидаты, — говорит источник РБК, близкий к банку. — У них будут разные должности, говорить о конкретных полномочиях и задачах каждого из них преждевременно до принятия решения ЦБ». Орленко сейчас является заместителем руководителя временной администрации банка «ФК Открытие». «Она может войти в новое руководство банка и уже сейчас фактически руководит временной администрации», — говорит источник РБК.
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Представитель Задорнова от комментариев отказался. Вместе с тем на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин, комментируя планы Михаила Задорнова сказал: «Это же независимый человек, хочет так, хочет этак. Он сегодня может сказать нет, а завтра передумать», — добавил он.
О введении временной администрации и начале реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Октрытие» Банк России объявил 29 августа. Санация банка из топ-10 стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны и первой по механизму прямого участия ЦБ в капитале банка через Фонд капитализации банковского сектора (ФКБС). В числе основных причин первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин называл попытку банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст»
Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть-восемь месяцев, сообщал тогда Тулин. Управление банком на время реализации обоих этапов финансового оздоровления банка полностью переходит к Банку России, сообщали в ЦБ.
С началом реализации первого этапа полномочия правления приостановлены, наблюдательный совет и собрание акционеров функционируют в особом режиме, то есть их решения вступают в силу после согласования с временной администрацией. На втором этапе (три-пять месяцев), по его словам, акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Потом эти права им вернут, но, учитывая, что 75% акций у ЦБ, контроля у них все равно не будет. Новые органы управления банком будут сформированы в конце второго этапа.
При объявлении о санации банка в ЦБ подчеркивали, что «реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка». В «ФК Открытие» заявляли, что «действующие собственники и менеджмент открыто и конструктивно сотрудничают с Банком России и будут также сотрудничать с временной администрацией».
«Полномочия членов правления банка были приостановлены в связи с назначением временной администрации, наблюдательный совет банка работает в прежнем составе. Председатель правления Евгений Данкевич находится в отпуске, связанным с личными причинами, — сообщили РБК в пресс-службе «ФК Открытие» в ответ на запрос о том, продолжают ли работу в банке члены правления и набсовета.
В конце августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ писала, что ЦБ предложил Задорнову возглавить «ФК Открытие». Издание отмечало, что регулятор рассматривает Задорнова как антикризисного менеджера.
Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов снова войдет в состав правления банка ВТБ. Соответствующее решение было принято в понедельник, 28 августа, на заседании наблюдательного совета ВТБ. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, близкий к кредитной организации.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.