Бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», официальное объявление о кадровых перестановках запланировано на четверг, 14 сентября, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

«В ближайшее время будет объявлено о новых назначениях в руководстве банка, речь идет о менеджерах, которые войдут в состав правления после завершения работы временной администрации», — рассказал источник РБК, близкий к банку. «Могут быть объявления о кадровых решениях, новом составе правления», — сообщил другой собеседник РБК, знакомый с ситуацией в банке.

В числе ключевых руководителей, о назначении которых будет объявлено, источники РБК называют директора департамента финансового оздоровления ЦБ Анну Орленко и члена правления ВТБ Михаила Задорнова. «Оба менеджера очень сильные кандидаты, — говорит источник РБК, близкий к банку. — У них будут разные должности, говорить о конкретных полномочиях и задачах каждого из них преждевременно до принятия решения ЦБ». Орленко сейчас является заместителем руководителя временной администрации банка «ФК Открытие». «Она может войти в новое руководство банка и уже сейчас фактически руководит временной администрации», — говорит источник РБК.

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Представитель Задорнова от комментариев отказался. Вместе с тем на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин, комментируя планы Михаила Задорнова сказал: «Это же независимый человек, хочет так, хочет этак. Он сегодня может сказать нет, а завтра передумать», — добавил он.

О введении временной администрации и начале реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Октрытие» Банк России объявил 29 августа. Санация банка из топ-10 стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны и первой по механизму прямого участия ЦБ в капитале банка через Фонд капитализации банковского сектора (ФКБС). В числе основных причин первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин называл попытку банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст»

Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть-восемь месяцев, сообщал тогда Тулин. Управление банком на время реализации обоих этапов финансового оздоровления банка полностью переходит к Банку России, сообщали в ЦБ.

С началом реализации первого этапа полномочия правления приостановлены, наблюдательный совет и собрание акционеров функционируют в особом режиме, то есть их решения вступают в силу после согласования с временной администрацией. На втором этапе (три-пять месяцев), по его словам, акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Потом эти права им вернут, но, учитывая, что 75% акций у ЦБ, контроля у них все равно не будет. Новые органы управления банком будут сформированы в конце второго этапа.

При объявлении о санации банка в ЦБ подчеркивали, что «реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка». В «ФК Открытие» заявляли, что «действующие собственники и менеджмент открыто и конструктивно сотрудничают с Банком России и будут также сотрудничать с временной администрацией».

«Полномочия членов правления банка были приостановлены в связи с назначением временной администрации, наблюдательный совет банка работает в прежнем составе. Председатель правления Евгений Данкевич находится в отпуске, связанным с личными причинами, — сообщили РБК в пресс-службе «ФК Открытие» в ответ на запрос о том, продолжают ли работу в банке члены правления и набсовета.

В конце августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ писала, что ЦБ предложил Задорнову возглавить «ФК Открытие». Издание отмечало, что регулятор рассматривает Задорнова как антикризисного менеджера.

​Михаил Задорнов возвращается​ в состав правления ВТБ Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов снова войдет в состав правления банка ВТБ. Соответствующее решение было принято в понедельник, 28 августа, на заседании наблюдательного совета ВТБ. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, близкий к кредитной организации.

