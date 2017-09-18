Оператор связи Tele2 предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности. Теперь клиенты компании могут регулировать наполнение тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или СМС.

Предложение «Настройте тариф для себя» позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Предложение доступно абонентам тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». Абоненты Tele2, потратившие до окончания месяца все минуты, могут подключить дополнительные 100 минут за 100 рублей. Один гигабайт интернет-трафика также обойдется пользователю в 100 рублей, а пакет безлимитных СМС на все номера домашнего региона будет стоить 50 рублей (цены актуальны для Московского региона).

Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и СМС, купленные абонентами в рамках предложения «Настройте тариф для себя», переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24* или в салонах связи Tele2. В дальнейшем опции станут доступны в личном кабинете.