В Ярославле злоумышленники, используя специальное устройство, похитили из банкомата денежные средства. Инцидент произошел на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе города, уточняется в сообщении МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска Управления МВД России по Ярославской области при поддержке сотрудников ОМОН областного управления Росгвардии задержали по подозрению в совершении данного преступления двоих жителей Ивановской области 1993-го и 1986 года рождения, а также уроженца одной из стран ближнего зарубежья 1990 года рождения. Подозреваемые были задержаны сразу после совершения преступления. У одного из них изъяты похищенные денежные средства в сумме более 900 тыс. рублей. Также в автомашине, на которой они пытались скрыться, полицейскими изъяты ноутбук и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело о краже. По ходатайству следствия подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.



В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливается причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Ярославской области.

