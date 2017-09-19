Банковская конференция «Маркетинг и продажи финансовых услуг» пройдет в Минске 16—17 ноября. В мероприятии примут участие профессионалы в сфере маркетинга и продаж банковских и финансовых услуг из Белоруссии, России, Украины, Казахстана и других стран.

Уже зарегистрированы топ-менеджеры банков, руководители бизнес-подразделений, а также департаментов маркетинга, представители IT-компаний. Регистрация участников продолжается на сайте конференции.

Главная особенность конференции — уникальный практический формат.

В первый день (16 ноября) эксперты представят кейсы и методики из уникального опыта своего банка.

Блок 1. Управление продажами и маркетингом:

«Новая реальность – продавай или умри» — директор департамента корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль (Украина) Руслан Спивак.

«Способы устранения препятствий продажам внутри банка. Опыт Связь-Банка» — заместитель директора департамента персонала Связь-Банка (Россия) Татьяна Меньшова.

«Подготовка к цифровой трансформации в управлении продажами МСБ» — независимый эксперт по работе с МСБ, в недавнем прошлом советник председателя правления банка «Уралсиб» (Россия) Сергей Антончиков.

Блок 2. Офлайн-продажи и маркетинг:



«Новые технологии в увеличении комиссионных доходов. Опыт Нурбанка» — заместитель председателя правления Нурбанка (Казахстан) Марат Заиров.

«Современные потребности и возражения клиентов. Опыт Промсвязьбанка» — руководитель центра по работе с клиентскими впечатлениями Промсвязьбанка (Россия) Станислав Скалозуб.

«Почему клиенты уходят из банка? Опыт банка «Уралсиб» — руководитель департамента развития бизнеса и продаж банка «Уралсиб» (Россия) Екатерина Маландий.

«Построение долгосрочных отношений с клиентом с помощью банковской программы лояльности. Опыт Сбербанка России» — директор по маркетингу программы «Спасибо от Сбербанка» (Россия) Роман Синенко.

Блок 3. Digital-каналы продаж и маркетинга:



«Бизнес-портал для малого бизнеса. Опыт банка «Открытие» — вице-президент, директор департамента развития продуктов малого бизнеса банка «Открытие» (Россия) Оксана Леонова.

«Лидогенерация. Как привлечь 48 млрд рублей во вклады, не будучи банком. Опыт финансового супермаркета Банки.ру» — директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева.

«Коммуникации с клиентами в соцмедиа» (спикер уточняется).

Панельная дискуссия «Конкуренция на рынке финансовых услуг». Участники (список дополняется):

директор департамента массового бизнеса Альфа-Банка (Белоруссия) Александр Бобко;

коммерческий директор Банки.ру Светлана Грановская;

директор департамента корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль (Украина) Руслан Спивак,

вице-президент, директор департамента развития продуктов малого бизнеса банка «Открытие» (Россия) Оксана Леонова.

17 ноября 2017 — VIP-день.

Уникальный формат — групповое моделирование решений бизнес-задач участников конференции под кураторством экспертов-спикеров в фасилитационном формате The World Café.

Порядок работы VIP-дня:

Предварительный отбор конкретных бизнес-задач и вопросов от участников конференции. Формирование однородных пакетов задач участников в рамках трех блоков конференции. Анализ пакета задач экспертами-модераторами. Формирование рабочих групп из состава всех участников VIP-дня (до десяти человек в одной рабочей группе). Ознакомление участников рабочих групп с опытом эксперта-модератора, опытом друг друга, совместное генерирование быстрых и четких решений по предварительному пакету задач. Время работы в каждом из трех блоков — один час. По итогам работы VIP-дня его участники получат чек-листы всех потоков, содержащие все систематизированные задачи и их решения.

Заявки на участие: info@kgmaximum.com; +375 (29) 690-50-34.