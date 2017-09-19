Банковская конференция «Маркетинг и продажи финансовых услуг» пройдет в Минске 16—17 ноября. В мероприятии примут участие профессионалы в сфере маркетинга и продаж банковских и финансовых услуг из Белоруссии, России, Украины, Казахстана и других стран.
Уже зарегистрированы топ-менеджеры банков, руководители бизнес-подразделений, а также департаментов маркетинга, представители IT-компаний. Регистрация участников продолжается на сайте конференции.
Главная особенность конференции — уникальный практический формат.
В первый день (16 ноября) эксперты представят кейсы и методики из уникального опыта своего банка.
Блок 1. Управление продажами и маркетингом:
- «Новая реальность – продавай или умри» — директор департамента корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль (Украина) Руслан Спивак.
- «Способы устранения препятствий продажам внутри банка. Опыт Связь-Банка» — заместитель директора департамента персонала Связь-Банка (Россия) Татьяна Меньшова.
- «Подготовка к цифровой трансформации в управлении продажами МСБ» — независимый эксперт по работе с МСБ, в недавнем прошлом советник председателя правления банка «Уралсиб» (Россия) Сергей Антончиков.
Блок 2. Офлайн-продажи и маркетинг:
- «Новые технологии в увеличении комиссионных доходов. Опыт Нурбанка» — заместитель председателя правления Нурбанка (Казахстан) Марат Заиров.
- «Современные потребности и возражения клиентов. Опыт Промсвязьбанка» — руководитель центра по работе с клиентскими впечатлениями Промсвязьбанка (Россия) Станислав Скалозуб.
- «Почему клиенты уходят из банка? Опыт банка «Уралсиб» — руководитель департамента развития бизнеса и продаж банка «Уралсиб» (Россия) Екатерина Маландий.
- «Построение долгосрочных отношений с клиентом с помощью банковской программы лояльности. Опыт Сбербанка России» — директор по маркетингу программы «Спасибо от Сбербанка» (Россия) Роман Синенко.
Блок 3. Digital-каналы продаж и маркетинга:
- «Бизнес-портал для малого бизнеса. Опыт банка «Открытие» — вице-президент, директор департамента развития продуктов малого бизнеса банка «Открытие» (Россия) Оксана Леонова.
- «Лидогенерация. Как привлечь 48 млрд рублей во вклады, не будучи банком. Опыт финансового супермаркета Банки.ру» — директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева.
- «Коммуникации с клиентами в соцмедиа» (спикер уточняется).
Панельная дискуссия «Конкуренция на рынке финансовых услуг». Участники (список дополняется):
- директор департамента массового бизнеса Альфа-Банка (Белоруссия) Александр Бобко;
- коммерческий директор Банки.ру Светлана Грановская;
- директор департамента корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль (Украина) Руслан Спивак,
- вице-президент, директор департамента развития продуктов малого бизнеса банка «Открытие» (Россия) Оксана Леонова.
17 ноября 2017 — VIP-день.
Уникальный формат — групповое моделирование решений бизнес-задач участников конференции под кураторством экспертов-спикеров в фасилитационном формате The World Café.
Порядок работы VIP-дня:
- Предварительный отбор конкретных бизнес-задач и вопросов от участников конференции.
- Формирование однородных пакетов задач участников в рамках трех блоков конференции.
- Анализ пакета задач экспертами-модераторами.
- Формирование рабочих групп из состава всех участников VIP-дня (до десяти человек в одной рабочей группе).
- Ознакомление участников рабочих групп с опытом эксперта-модератора, опытом друг друга, совместное генерирование быстрых и четких решений по предварительному пакету задач.
- Время работы в каждом из трех блоков — один час.
- По итогам работы VIP-дня его участники получат чек-листы всех потоков, содержащие все систематизированные задачи и их решения.
Заявки на участие: info@kgmaximum.com; +375 (29) 690-50-34.