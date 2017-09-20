Мировая экономика набирает обороты: расширение инвестиций, занятости и торговли поддерживает синхронный рост в большинстве стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Согласно очередному промежуточному экономическому прогнозу ОЭСР, темпы роста в этом году будут более существенными, чем в 2016-м, и ожидается дальнейшее улучшение динамики в 2018-м. В то же время в организации полагают, что говорить о сильном, устойчивом и всеохватном росте в среднесрочной перспективе пока рано.

ОЭСР прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 3,5% в этом году и на 3,7% в 2018-м, при этом промышленное производство и торговля продолжат показывать позитивную динамику.

Рост среди основных стран с развитой экономикой остается на прежнем уровне, отмечает ОЭСР. В США рост в 2017 и 2018 годах составит 2,1% и 2,4% соответственно, чему будут способствовать более высокие потребительские расходы и инвестиции в бизнес.

Экономика еврозоны вырастет на 2,1% в 2017 году и на 1,9% в 2018-м, что обусловлено более сильным ростом в ключевых европейских странах. Экономика Германии вырастет на 2,2% в 2017 году и 2,1% в 2018-м, Франции — на 1,7% и 1,6% соответственно. В Италии темп роста в 2017 году составит 1,4%, а в 2018 году — 1,2%.

В Великобритании ранее отмеченное замедление темпов роста, как ожидается, будет продолжаться и в 2018 году. По-прежнему существует неопределенность по результатам переговоров о выходе страны из Европейского союза. Экономика, по прогнозам, вырастет на 1,6% в 2017 году и на 1% в 2018-м.

Рост в Японии прогнозируется на уровне 1,6% в 2017 году и 1,2% в 2018-м. В Канаде рост прогнозируется на уровне 3,2% в этом году и 2,3% в следующем. Темпы роста в Китае пересмотрены в сторону увеличения до 6,8% в 2017 году и 6,6% в 2018-м. В Индии прогноз экономического роста пересмотрен в сторону понижения — до 6,7% в 2017 году и 7,2% в 2018 году — из-за демонетизации и введения налога на товары и услуги. При этом в более долгосрочной перспективе налог, как ожидается, приведет к увеличению инвестиций, улучшению производительности и ускорению экономического роста.



Российской экономике ОЭСР прочит примерно по 2% прироста в 2017 и 2018 годах. В Бразилии рост прогнозируется на уровне 0,6% в 2017 году и 1,6% в 2018-м.

