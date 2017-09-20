Ситуация с Бинбанком не отразится на текущей деятельности негосударственных пенсионных фондов группы «Сафмар»: фонды работают в обычном режиме, обслуживание клиентов продолжается, пенсии выплачиваются, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе пенсионной группы «Сафмар».

«Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. Пенсионные фонды группы «Сафмар» имеют расчетные счета в нескольких банках. Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям, составляющим около 95% от общего объема пенсионных активов под управлением. У пенсионных фондов диверсифицированные по разным параметрам портфели, которые обеспечены реальными активами, пенсионный бизнес группы «Сафмар» — устойчивый, пенсионные накопления гарантированы государством», — отмечается в заявлении.

В среду стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. Позже Центробанк заявил о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности.

Руководство Бинбанка в течение года​ обсуждало с ЦБ возможную санацию Руководство Бинбанка в течение года обсуждало с Центробанком возможные варианты выхода из сложившейся проблемной ситуации, говорится в пресс-релизе Бинбанка.

