Ситуация с Бинбанком не отразится на текущей деятельности негосударственных пенсионных фондов группы «Сафмар»: фонды работают в обычном режиме, обслуживание клиентов продолжается, пенсии выплачиваются, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе пенсионной группы «Сафмар».
«Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. Пенсионные фонды группы «Сафмар» имеют расчетные счета в нескольких банках. Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям, составляющим около 95% от общего объема пенсионных активов под управлением. У пенсионных фондов диверсифицированные по разным параметрам портфели, которые обеспечены реальными активами, пенсионный бизнес группы «Сафмар» — устойчивый, пенсионные накопления гарантированы государством», — отмечается в заявлении.
В среду стало известно, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. Позже Центробанк заявил о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности.
Руководство Бинбанка в течение года обсуждало с Центробанком возможные варианты выхода из сложившейся проблемной ситуации, говорится в пресс-релизе Бинбанка.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.