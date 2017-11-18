Ростуризм призвал туроператоров и россиян, планирующих поездки в Европу и США в новогодние праздики, к осторожности.



«По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, в рождественские и новогодние каникулы (в период с 20 декабря 2017-го по 20 января 2018-го) в странах Европы и США возможна повышенная вероятность совершения террористических актов в крупных городах», — говорится в заявлении ведомства.

В этой связи Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы и США, информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы. «Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в вышеобозначенных странах, учитывать риски при поездках», — отмечается в документе.

Ранее с предупреждением о возможной угрозе терактов в Европе выступил Госдепартамент США. Со своей стороны еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил о необходимости предпринять все меры для защиты общественных мест.