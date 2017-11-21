Банк России во вторник, 21 ноября, провел очередной аукцион по привлечению средств кредитных организаций на депозиты сроком на одну неделю. Объем привлечения соответствовал объему предложения со стороны банков — 1,668 трлн рублей, при этом обе величины оказались рекордными с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016-го, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Установленный регулятором лимит аукциона, впрочем, был еще выше и также стал самым большим в новой волне депозитных аукционов — 1,82 трлн рублей.

Предыдущие максимальные значения были зарегистрированы неделей ранее: тогда предложение со стороны банков достигло 1 трлн 621,8 млрд рублей, а итоговый объем размещения их средств на депозитах в ЦБ составил 1,59 трлн рублей, что соответствовало рекордному на тот момент лимиту.

Банки разместили на депозитах в ЦБ рекордные 1,59 трлн рублей при вялом спросе на третий выпуск КОБР Банки во вторник, 14 ноября, не выбрали лимит в рамках размещения очередного выпуска купонных облигаций Банка России, зато разместили рекордный объем свободной ликвидности на депозитах в ЦБ, свидетельствуют данные регулятора.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года.

В сегодняшнем депозитном аукционе приняли участие 276 кредитных организаций (здесь рекорд также обновлен после 269 банков-участников на прошлой неделе) из 64 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,97% до 8,25%, средневзвешенная ставка составила 8,22% годовых.

Напомним, что спрос со стороны банков на сегодняшнем аукционе по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России, которые представляют собой еще один инструмент ЦБ по абсорбированию избыточной банковской ликвидности, оказался в 34 раза меньше предложения.



На начало дня 21 ноября в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 1 трлн 656,5 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.

