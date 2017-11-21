Агентство по страхованию вкладов 10 ноября 2017 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Витязь» Кирилла Богатырева и Светланы Бакеевой к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере 50 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ во вторник, 21 ноября.

Напомним, Кирилл Богатырев занимал пост председателя правления банка «Витязь», Светлана Бакеева входила в правление.

Лицензия у КБ «Витязь» была отозвана 16 ноября 2015 года, а 20 января 2016-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. АСВ ведет процедуру конкурсного производства в банке. Летом конкурсное производство было продлено на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 20 января 2018 года.



ЦБ в октябре прошлого года сообщал об установлении признаков вывода активов из банка путем кредитования организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность и заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.