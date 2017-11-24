Чистая прибыль группы СМП Банка за девять месяцев текущего года по МСФО снизилась до 1,567 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В банке пояснили, что в январе — сентябре 2017 года отсутствовало влияние эффекта пересчета средств АСВ в размере 5,6 млрд рублей.
Изменение прибыли от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, с 17,2 млрд рублей до 3,1 млрд связано с внешними факторами: нормализацией доходностей инструментов долгового финансирования и соответствующим снижением волатильности на долговом финансовым рынке в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Уменьшение уровня чистого процентного дохода (до 4,8 млрд рублей) связано с неоднократным снижением ключевой ставки в течение девяти месяцев 2017 года, что привело к сужению маржи по банковским операциям. Следует отметить, что снижение стоимости фондирования идет более медленными темпами, чем снижение доходности по активным операциям.
Активы банка выросли на 4,7% и на конец сентября составили 517 млрд рублей. Обязательства также увеличились на 4,7% до 485,9 млрд.
Чистый комиссионный доход вырос на 23,7% до 1,1 млрд рублей. Операционные доходы сократились в три раза, составив 10,8 млрд рублей.
При этом процентные расходы увеличились на 13,3% и составили 29,6 млрд рублей. Расходы на персонал выросли на 0,3% до 4,477 млрд рублей. Прочие общехозяйственные и административные расходы увеличились на 6,8%, составив 3,27 млрд рублей.
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 355,64 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 36,71 млрд, кредитный портфель — 116,96 млрд, обязательства перед населением — 156,36 млрд.