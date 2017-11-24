Чистая прибыль группы СМП Банка за девять месяцев текущего года по МСФО снизилась до 1,567 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В банке пояснили, что в январе — сентябре 2017 года отсутствовало влияние эффекта пересчета средств АСВ в размере 5,6 млрд рублей.

Изменение прибыли от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, с 17,2 млрд рублей до 3,1 млрд связано с внешними факторами: нормализацией доходностей инструментов долгового финансирования и соответствующим снижением волатильности на долговом финансовым рынке в 2017 году по сравнению с 2016 годом.



Уменьшение уровня чистого процентного дохода (до 4,8 млрд рублей) связано с неоднократным снижением ключевой ставки в течение девяти месяцев 2017 года, что привело к сужению маржи по банковским операциям. Следует отметить, что снижение стоимости фондирования идет более медленными темпами, чем снижение доходности по активным операциям.

Активы банка выросли на 4,7% и на конец сентября составили 517 млрд рублей. Обязательства также увеличились на 4,7% до 485,9 млрд.



Чистый комиссионный доход вырос на 23,7% до 1,1 млрд рублей. Операционные доходы сократились в три раза, составив 10,8 млрд рублей.

При этом процентные расходы увеличились на 13,3% и составили 29,6 млрд рублей. Расходы на персонал выросли на 0,3% до 4,477 млрд рублей. Прочие общехозяйственные и административные расходы увеличились на 6,8%, составив 3,27 млрд рублей.