Почти каждый пятый россиянин работает «на себя»: за год доля граждан, которые относят себя к категории самозанятых (не имеют постоянной работы и сами ищут для себя заказчиков), выросла с 10% до 18%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в октябре 2017 года.

Для 11% населения это единственный источник дохода, для 7% — дополнительный. Не относят себя к категории фрилансеров 82% россиян.

Наибольшая доля самозанятых — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (25% против 13% в других городах-миллионниках), причем для 20% столичных жителей это единственный источник дохода. Также более склонны заниматься подобной деятельностью молодые люди 25—34 лет (23% против 15% среди 45—54-летних). Примечательно, что среди мужчин и женщин доля самозанятых практически не отличается.

Самые распространенные виды деятельности среди опрошенных, работающих «на себя»: торговля (11%), строительство (9%) и ремонт (5%), а также мелкие бытовые услуги (5%). Реже были отмечены услуги в сфере транспорта (такси и перевозка грузов, а также услуги водителя и автомеханика — по 4%). Программистами, рабочими и учителями/воспитателями подрабатывают по 3% опрошенных. Также были названы косметические и парикмахерские услуги, производство изделий, приусадебное хозяйство, кулинария, медицинские услуги и сфера безопасности (по 2%).

НАФИ опросило 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах 42 регионов России в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Днем ранее платежная система PayPal и Data Insight представили результаты исследования, согласно которым 14% российских онлайн-фрилансеров работают только на зарубежных клиентов.



В свою очередь глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на днях заявил, что деятельность фрилансеров следует относить к серому сектору экономики.