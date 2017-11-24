В ходе проверочных мероприятий сотрудники центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт реализации сим-карт без оформления договоров на оказание услуг связи.

Реализация сим-карт осуществлялась в кафе, расположенном на улице Чайковского. Из незаконного оборота изъято 800 сим-карт различных операторов для подключения услуг мобильной связи.



В отношении гражданина, допустившего данное административное правонарушение, полицейскими составлен административный протокол по статье 13.29 КоАП РФ («Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом»).