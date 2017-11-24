Цена на нефть марки WTI превысила 59 долларов за баррель в ходе пятничных торгов. Это произошло впервые с 30 июня 2015 года.



Так, на 21:59 мск стоимость январских контрактов на техасскую светлую нефть WTI составляла 58,97 доллара за баррель. При этом на максимуме нефть достигала отметки 59,05 доллара за баррель.

Котировки январских фьючерсов на Brent к этому времени — 63,73 доллара за баррель.



«Черное золото» по-прежнему получает поддержку на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ продлит соглашение о сокращении объемов добычи уже на заседании 30 ноября. Также в поддержку выступают ограничения трубопроводных поставок сырья из Канады в США. Тем не менее вряд ли нефть на предстоящей неделе обновит максимумы. Даже несмотря на достаточно высокие шансы продления сделки ОПЕК+. Дело в том, что рост цен на нефть приведет к тому, что сланцевые компании могут активизироваться, что частично нивелирует эффект действий картеля и стран, не входящих в него», — отмечает аналитик компании Forex Club Ирина Рогова.