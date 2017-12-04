Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:25 мск понизился на 0,31% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 748,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,65% — на отметке 29 264,44, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на уровне 0,14% и находился на уровне 3 322,14 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,28%, до 3 440,65. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,65%, до 2 491,53 пункта.