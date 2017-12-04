Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» (регистрационный номер 467, г. Краснодар), сообщает пресс-служба регулятора.

«КБ «Новопокровский» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отметили в ЦБ.



В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Центробанк неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения.

КБ «Новопокровский» — участник системы страхования вкладов.

Как сообщалось, по итогам октября норматив достаточности капитала Н1.0 у кредитной организации оказался на уровне 9,52%.

​Норматив достаточности капитала Н1.0 у десяти кредитных организаций оказался ниже отметки 10% в октябре По итогам октября норматив достаточности капитала Н1.0 у десяти кредитных организаций оказался ниже отметки 10%.