Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» (регистрационный номер 467, г. Краснодар), сообщает пресс-служба регулятора.
«КБ «Новопокровский» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отметили в ЦБ.
В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.
Центробанк неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения.
КБ «Новопокровский» — участник системы страхования вкладов.
Как сообщалось, по итогам октября норматив достаточности капитала Н1.0 у кредитной организации оказался на уровне 9,52%.
По итогам октября норматив достаточности капитала Н1.0 у десяти кредитных организаций оказался ниже отметки 10%.
ООО «КБ «Новопокровский» — активно развивающийся региональный банк (Краснодар), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, операции на межбанковском рынке и с ценными бумагами, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц.
На текущий момент основными владельцами банка выступают председатель совета директоров Алексей Демьянов и член совета директоров банка, гражданин РФ и ФРГ Виталий Кнаус, контролирующие соответственно 93,315% и 6,685% долей в капитале банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 11,09 млрд рублей (209-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,32 млрд, кредитный портфель — 7,74 млрд, обязательства перед населением — 7,68 млрд.