В Замоскворецком районном суде Москвы в понедельник пройдут прения сторон по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Планируется, что в ходе прения сторон прокурор озвучит наказание, которое сторона обвинения считает справедливым для Улюкаева. Согласно нормам УПК, в прениях первой выступает сторона обвинения.

Ранее Замоскворецкий районный суд отказал в пятом по счету вызове главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве свидетеля по делу экс-министра.

Со своей стороны, Алексей Улюкаев заявлял, что показания Игоря Сечина «свидетельствуют об их ложном характере». Заявление против него написал Игорь Сечин, ранее он подтвердил суду свои показания следствию. «Я категорически это отрицаю. Нигде и никогда я не требовал у него никакую взятку», — сказал Улюкаев.

Улюкаева подозревают в вымогательстве 2 млн долларов за положительный отзыв на приватизацию «Башнефти» «Роснефтью».