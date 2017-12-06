Потребительские цены в РФ за период с 28 ноября по 4 декабря 2017 года выросли на 0,1%. Такую оценку опубликовал в среду Росстат. Неделей ранее инфляция также составила 0,1%.

Прирост цен с начала декабря составил 0,1%, с начала года — 2,2%.

Годом ранее декабрьская инфляция (в целом за месяц) равнялась 0,4%, а аналогичный показатель с начала года — 5,4%.

Росстат готовит информацию об инфляции на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 275 городах России. «За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 0,7%, на баранину, колбасу вареную, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, маргарин, молоко пастеризованное и чай — на 0,2—0,3%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1%, на кур, сахар-песок, муку и вермишель — на 0,2—0,4%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%, в том числе на огурцы и помидоры — 8% и 3,6% соответственно. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,6%», — уточняют в статистическом ведомстве.

Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 2,7% Потребительские цены в России в октябре выросли на 2,7% в годовом выражении и на 0,2% к предыдущему месяцу. Об этом во вторник сообщает Росстат. В сентября была зафиксирована дефляция в 0,1%, а годовая инфляция находилась на уровне 3%.

По данным Росстата, в ноябре потребительские цены повысились на 0,2% по отношению к октябрю 2017 года (аналогичный показатель ноября-2016 равнялся 0,4%). В годовом выражении инфляция в ноябре 2017-го замедлилась до 2,5% (в октябре составляла 2,7%).

В ноябре в 15 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен в месячном выражении составил 0,4% и более, в том числе в Ингушетии — 0,8% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,3%). Одновременно отмечалось снижение цен и тарифов на потребительском рынке Республики Крым (на 0,4% — в основном в результате удешевления продуктов питания на 1%) и Удмуртии (на 0,1% — в результате снижения цен на алкогольные напитки на 0,6%).

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце ноября 2017 года составила 3 720 рублей, в том числе в Москве — 4 552,8 рубля, в Петербурге — 4 517,2 рубля.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в ноябре перед депутатами Госдумы, дала прогноз по инфляции на уровне 2,5—2,7% в годовом выражении на конец 2017-го. Она в очередной раз подтвердила, что регулятор будет постоянно ориентироваться на таргет по инфляции в 4%. При этом Набиуллина признала обеспокоенность ЦБ высокими инфляционными ожиданиями населения, не соответствующими текущей картине по инфляции.