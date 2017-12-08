Санаторы банка «ФК Открытие» не будут пересматривать спонсорский контракт между ним и футбольным клубом «Спартак». Действующий чемпион России получит от санируемого банка еще 400 млн рублей в ближайшие два года.
«Спонсорский контракт между «Открытием» и «Спартаком» действует до конца 2018 года, — заявил президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который с нового года возглавит санируемый банк «ФК Открытие». — Мы не планируем его пересматривать».
По словам банкира, в рамках контракта стадион ФК «Спартак» в Тушино два ближайших года будет называться «Открытие Арена». «Дальнейшее сотрудничество — предмет будущих переговоров с «ЛУКОЙЛом», — подчеркнул Задорнов.
Контракт между «Открытием» и футбольным клубом «Спартак» был подписан в феврале 2013 года. Он предусматривал продажу прав на название новой футбольной арены, введенной в строй в сентябре 2014 года на ближайшие шесть лет. Банк заплатил за это 1,2 млрд рублей (40 млн долларов на момент подписания договора, или 200 млн рублей в год). «За относительно небольшую сумму присоединиться к такому значительному российскому бренду еще мало кому удавалось», — рассказывал о мотивах заключения сделки глава совета директоров «Открытия» Вадим Беляев.
Строительство стадиона на 45 тыс. зрителей, на котором летом 2018 года пройдут пять игр чемпионата мира по футболу, обошлось владельцам «Спартака» в 14,5 млрд рублей. По словам гендиректора ООО «Стадион «Спартак» Андрея Федуна, финансирование строительства осуществлялось из личных средств президента «Спартака», вице-президента «ЛУКОЙЛа» Леонида Федуна и главы нефтяной компании Вагита Алекперова.
На момент подписания сделки с «Открытием» Федун и Алекперов являлись миноритарными акционерами банка «Открытие» (с долями 9,1% и 9,9% соответственно).
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.