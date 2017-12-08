Санаторы банка «ФК Открытие» не будут пересматривать спонсорский контракт между ним и футбольным клубом «Спартак». Действующий чемпион России получит от санируемого банка еще 400 млн рублей в ближайшие два года.



«Спонсорский контракт между «Открытием» и «Спартаком» действует до конца 2018 года, — заявил президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который с нового года возглавит санируемый банк «ФК Открытие». — Мы не планируем его пересматривать».

По словам банкира, в рамках контракта стадион ФК «Спартак» в Тушино два ближайших года будет называться «Открытие Арена». «Дальнейшее сотрудничество — предмет будущих переговоров с «ЛУКОЙЛом», — подчеркнул Задорнов.

Контракт между «Открытием» и футбольным клубом «Спартак» был подписан в феврале 2013 года. Он предусматривал продажу прав на название новой футбольной арены, введенной в строй в сентябре 2014 года на ближайшие шесть лет. Банк заплатил за это 1,2 млрд рублей (40 млн долларов на момент подписания договора, или 200 млн рублей в год). «За относительно небольшую сумму присоединиться к такому значительному российскому бренду еще мало кому удавалось», — рассказывал о мотивах заключения сделки глава совета директоров «Открытия» Вадим Беляев.

Строительство стадиона на 45 тыс. зрителей, на котором летом 2018 года пройдут пять игр чемпионата мира по футболу, обошлось владельцам «Спартака» в 14,5 млрд рублей. По словам гендиректора ООО «Стадион «Спартак» Андрея Федуна, финансирование строительства осуществлялось из личных средств президента «Спартака», вице-президента «ЛУКОЙЛа» Леонида Федуна и главы нефтяной компании Вагита Алекперова.

На момент подписания сделки с «Открытием» Федун и Алекперов являлись миноритарными акционерами банка «Открытие» (с долями 9,1% и 9,9% соответственно).