Замоскворецкий суд вынес приговор по делу о хищении у банка «Глобэкс» и МТС Банка 2,5 млрд рублей. Обвиняемый в соучастии в хищении бывший генеральный директор АО «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Константин Шишкин приговорен к четырем годам колонии. Организатором многоступенчатой системы хищения кредитных средств следствие считает владельца энергохолдинга Антона Зингаревича, который находится в международном розыске, пишет «Коммерсант».



Гособвинитель просил приговорить Шишкина к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Прокурор сослался на материалы дела, из которых следовало, что Шишкин уже при оформлении на работу в энергохолдинг знал, что вступает «в преступную организацию», целью которой являлось хищение кредитных средств. Всего в ЭСИХ Шишкин проработал полгода, и все это время, по версии следствия, он исполнял указания владельца компании Зингаревича.

Признав подсудимого виновным в хищении 2,5 млрд рублей и квалифицировав действия Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил его к четырем годам колонии общего режима. При этом с учетом двухлетнего домашнего ареста, под которым находился Шишкин, уже через полгода он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Как сообщалось, уголовное дело против Константина Шишкина и владельца ЭСИХ Антона Зингаревича было возбуждено в 2016 году. Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС Банка на сумму 1 млрд рублей. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства преступления, добавил в дело еще один эпизод — о хищении кредита, выданного холдингу банком «Глобэкс». В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд рублей. Стоит отметить, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-Банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что с потерпевшими банками совладельцу группы «Илим» Борису Зингаревичу, отцу Антона Зингаревича, после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение, реструктурировав на длительный срок долг компании своего сына. Однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. Антон Зингаревич до сих пор разыскивается Интерполом, однако сейчас он, по словам его адвоката, лечится в США.