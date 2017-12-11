Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее ликвидатором банка «Информпрогресс» (лицензия отозвана 15 мая этого года), по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 89,33 млн рублей. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте АСВ.



«В ходе инвентаризации выявлена недостача на общую сумму 89 329 тысяч рублей. Наибольшая сумма недостачи в размере 89 071 тысячи рублей приходится на прочие активы, в том числе задолженность по предоставленным за счет федерального бюджета средствам в размере 60 443 тысяч рублей, а также требования банка к физическому лицу в размере 24 тысяч рублей. По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка», — следует из документа.

Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, оргтехника, банковское оборудование), которое не учтено на счетах бухгалтерского учета банка, в количестве 165 штук.