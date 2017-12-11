Росбанк открыл акционерной компании «АЛРОСА» кредитную линию на 250 млн долларов, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Кредит на один год был предоставлен в рамках ранее заключенной револьверной кредитной линии на сумму 300 млн долларов. «Средства привлечены с целью рефинансирования остатка задолженности по имевшимся кредитам по более низкой ставке и сокращения финансовых расходов», — отмечается в релизе.

Ранее Росбанк выигрывал тендеры «АЛРОСы» на привлечение свободных денежных средств компании и планирует в дальнейшем участвовать в тендерах компании по документарным операциям, добавили в банке.