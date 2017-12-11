Промсвязьбанк улучшил условия по программе лояльности премиальной карты Visa Signature «PSB Travel Club» в категории повседневных покупок (рестораны, супермаркеты, аптеки, одежда, обувь, аксессуары и др.), сообщили в пресс-службе финучреждения.

Теперь кешбэк по карте составит 1% (вместо 0,5%) от суммы операции.

«При этом совокупная максимальная сумма выплаты кешбэка по каждой карте Visa Signature «PSB Travel Club», оформленной к счету клиента, составит 10 тысяч рублей в месяц: до 5 тысяч рублей — за оплату туристических услуг, покупок в дьюти-фри и на АЗС, также до 5 тысяч рублей — за покупки в других категориях», — говорится в сообщении.

Карта Visa Signature «PSB Travel Club» была презентована VIP-клиентам весной 2017 года, ее можно оформить в различных валютах и выбрать дизайн. Размер возврата средств по карте «PSB Travel Club» зависит от категорий, максимальный составляет до 5% от суммы покупки, добавили в банке.