Банк ВТБ представил на своей странице в Facebook новый логотип финучреждения. Он будет использоваться после присоединения ВТБ 24 к ВТБ.



Форма и цвет эмблемы кредитной организации изменились: теперь логотип — это три горизонтальные полосы голубого цвета. Ранее корпоративным символом группы ВТБ было темно-синее «крыло».

Напомним, присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года. Клиенты ВТБ и ВТБ 24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru.

В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ и реорганизация бизнеса в Европе сэкономят группе до 18 млрд рублей в год.

Ранее президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов отмечал, что юридическое объединение ВТБ и ВТБ 24 состоится 9 января 2018 года.



