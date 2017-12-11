Банк
ВТБ представил на своей странице в Facebook новый логотип финучреждения. Он будет использоваться после присоединения ВТБ 24 к ВТБ.
Форма и цвет эмблемы кредитной организации изменились: теперь логотип — это три горизонтальные полосы голубого цвета. Ранее корпоративным символом группы ВТБ было темно-синее «крыло».
Напомним, присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года. Клиенты ВТБ и ВТБ 24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru.
В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ и реорганизация бизнеса в Европе сэкономят группе до 18 млрд рублей в год.
Ранее президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов отмечал, что юридическое объединение ВТБ и ВТБ 24 состоится 9 января 2018 года.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.