Следственный комитет России (СКР) арестовал группировку так называемых поджигателей банков — топ-менеджеров, буквально опустошавших финансовые структуры, в которых они работали. В СИЗО оказались бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные Системы» (ДС-Банк) Федор Цырульник, работавший в пяти разорившихся банках, бывший милиционер Виктор Аверин и еще несколько фигурантов хищений рангом поменьше, пишет «Коммерсант».



Масштабное расследование началось по обращению в ГСУ СКР главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Регулятор в ходе проверки выявил, что из ДС-Банка в апреле 2016 года, за месяц до отзыва лицензии, под видом кредитов вывели почти все средства клиентов. Около 585 млн рублей были перечислены на счета семи фирм-однодневок, откуда они были обналичены и похищены. Возбудив уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сотрудники ГСУ СКР довольно быстро установили круг подозреваемых. И. о. председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающий Андрей Кузнецов, который регистрировал фирмы-«помойки», были задержаны.

Однако Федор Цырульник улетел на Маврикий, где решил остаться, а советник Игоря Синюхина Виктор Аверин и еще один «регистратор», Виталий Вергизов, затерялись в Москве. Последний спустя некоторое время также был задержан и отправлен в СИЗО.

Поймать Аверина Следственному комитету помогли сотрудники ДПС. Они задержали Lexus LX 570, которым тот управлял без документов. Советника председателя правления доставили в ОВД, а оттуда — в ГСУ СКР, где ему предъявили обвинение в растрате.

Обвиняемый в хищении ​585 млн рублей экс-президент ДС Банка добровольно вернулся в Россию Бывший президент банка «Динамические Системы» Федор Цырульник, объявленный в международный розыск по делу о хищении из кредитной организации 585 млн рублей, добровольно вернулся в Россию. На родине он был задержан правоохранительными органами и помещен под стражу.

Что касается Цырульника, то он, по данным издания, сам создал себе серьезные проблемы. Якобы, выпив, он рассказал кому-то из местных, что ранее возглавлял крупный банк, а теперь вынужден скрываться. Собеседник потребовал у беглеца откат за то, что не сдаст его правоохранительным органам, а после того, как Цырульник не расплатился, якобы навел на него и полицию, и местную «братву». Проблема, по версии сотрудников правоохранительных органов, усугубилась тем, что у Цырульника элементарно кончились деньги — бежал он с относительно небольшой суммой, получая время от времени «помощь» из Москвы, но после ареста Аверина финансирование было полностью прекращено.

О проблемах беглого банкира узнали и в ГСУ СКР: следователи вышли на его родственников, предложив им уговорить его вернуться. В результате Цырульник купил билет на ближайший самолет. Проведя в воздухе два десятка часов, он оказался в ИВС, а по решению Басманного суда — и в СИЗО.

После ареста основных фигурантов расследования часть обвиняемых и свидетели по делу начали активно сотрудничать со следствием. Из этих показаний в комитете узнали, что подследственные финансисты называли себя поджигателями банков. Якобы приобретая небольшие банки, они использовали их для различных теневых операций, а затем выводили из них последние средства. В связи с этим особый интерес у следствия вызвал Виктор Аверин, который до прихода в ДС-Банк получил диплом юриста, послужил в милиции, а затем на разных должностях работал в Лефко-Банке (лишен лицензии в 2008 году, долги — 3,4 млрд рублей), банке «Российский Кредит» (2015 год, 126 млрд рублей), Транснациональном Банке (2015 год, 2,6 млрд рублей) и Нота-Банке (2015 год, 26 млрд рублей).

После краха ДС-Банка многие менеджеры перешли из него на работу в банк «Европейский Стандарт». Туда же из разорившегося банка уехали мебель и часть оргтехники. Лицензия у «Евростандарта» была отозвана 8 декабря текущего года — менее чем через месяц после того, как неизвестные забрали из его хранилища 5 млн долларов.

Следствие, в свою очередь, намерено проверить фигурантов расследования на причастность к хищениям из других финансовых структур.