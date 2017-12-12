Банк России предлагает расширить возможности аграриев по выбору условий сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и рассмотреть перспективы последующего перехода к разработке страховых программ единым объединением агростраховщиков по согласованию с Минсельхозом, Минфином и Банком России. Эти и другие инициативы по развитию системы сельхозстрахования с господдержкой содержатся в консультативном докладе регулятора.

Несмотря на оказываемую государством поддержку, проникновение агрострахования остается на достаточно низком уровне, а премии по нему составляют менее 1% в общем объеме страховых взносов, напоминают в ЦБ.

«Одна из основных причин такой ситуации — фиксированные, негибкие условия страхования. Это приводит к тому, что страховой продукт зачастую, с одной стороны, слишком дорог для аграриев или не в полной мере учитывает специфику их бизнеса и не соответствует требованиям банков по страхованию залогов, а с другой стороны, невыгоден для страховщиков из-за высоких рисков и расходов на ведение дела», — отметили в Банке России.

В мировой практике на уровне закона, как правило, устанавливаются лишь базовые подходы к сельскохозяйственному страхованию, а страховые программы с конкретными условиями страхования, ориентированными на потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей, государства и страховщиков, утверждаются подзаконными актами. Подобный подход целесообразно внедрить и в России, отмечается в докладе.

Дополнительными стимулами для развития системы агрострахования могут стать сближение условий страхования с господдержкой с условиями страхования банковских залогов, а также предоставление льгот по иным видам государственной поддержки аграриев при наличии у них договора сельскохозяйственного страхования.

Кроме того, в докладе проанализированы возможные направления совершенствования системы субсидирования в сфере сельскохозяйственного страхования, а также перспективы применения инструментов взаимного страхования, внедрения индексного страхования и подготовки с участием субъектов РФ специализированных страховых программ для малых форм хозяйствования.