Россияне снимают все меньше денег с платежных карт, предпочитая ими расплачиваться. Эту тенденцию, отмеченную также и по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подтверждает статистика за девять месяцев 2017-го, причем данный тренд в этом году был зафиксирован впервые за десять лет наблюдений, свидетельствуют данные Банка России.

Так, если за девять месяцев 2016 года физические лица сняли с карт более 19 трлн рублей, то за такой же период этого года — 18,7 трлн. Этот же показатель по итогам шести месяцев прошлого года равнялся 12,2 трлн рублей и снизился в первом полугодии 2017-го почти на 142 млрд рублей.

Вместе с тем количество и общая сумма безналичных операций по картам по оплате товаров и услуг продолжают стабильно расти от квартала к кварталу. За три квартала текущего года россияне расплатились картами в торгово-сервисной сети почти 13 млрд раз на общую сумму 11,4 трлн рублей. Средний чек при этом составил 891 рубль против 940 рублей годом ранее. Это свидетельствует о том, что карты все чаще используются гражданами при совершении повседневных покупок, поясняют в ЦБ.

Активными темпами растут число и объем операций, не связанных с оплатой товаров, работ и услуг, например переводов с карты на карту. Число таких трансакций за отчетный период выросло почти в два раза, до 1,8 млрд, сумма составила 12,6 трлн рублей.



В общей сложности на конец сентября в России было выпущено 265 млн платежных карт, из них 150 млн — активные карты, с использованием которых была проведена хотя бы одна операция.