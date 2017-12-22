В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Следственной частью следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточним, что речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Установлено, что группа лиц из числа руководителей и сотрудников общества с ограниченной ответственностью под видом осуществления кредитно-финансовой деятельности привлекала денежные средства граждан в качестве займов, обещая высокие дивиденды — до 44% годовых.

Центральный офис организации располагался в Ижевске, филиалы действовали в Пермском крае, Тамбовской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Пензенской, Оренбургской, Липецкой, Свердловской, Волгоградской, Самарской, Кировской областях, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе. Структура организации фактически представляла собой финансовую пирамиду, возврат денежных средств и выплата процентов производились только за счет денег самих вкладчиков.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 1 277 жителей различных регионов Российской Федерации. В основном это пожилые граждане, вложившие от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 245 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия приняты меры по обеспечению возмещения потерпевшим имущественного вреда, на основании судебных решений наложены аресты на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму 35 миллионов рублей», — добавила Ирина Волк.



В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено. Материалы переданы в суд для принятия решения по существу.

