Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:04 мск 56,96 рубля, курс евро понизился на 37 копеек, до 70,13 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Рубль дешевеет к доллару и дорожает к евро
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Источник: Banki.ru
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