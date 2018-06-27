Банк России с 27 июня 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Рублев» (регистрационный номер 3098, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Бизнес-модель банка «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала). В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у АО КБ «Рублев» лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка «Рублев» меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, уточняет регулятор.

Как отмечается в сообщении, «решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



В соответствии с приказом Банка России в банк «Рублев» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Рублев» — участник системы страхования вкладов.

Во вторник интернет-издание «Ялта-24» сообщило о пропаже 1,5 млн долларов из банковских ячеек в отделении банка «Рублев» в Ялте. «Мне позвонили вчера из банка в половине седьмого вечера, предложили приехать и проверить ячейку, сказали, что произошло ЧП. Ситуацию не объяснили. Сегодня утром по приезде в банк выяснилось, что все ячейки вскрыты», — рассказала изданию клиентка банка. Пострадавшие клиенты предполагают, что у злоумышленника, совершившего кражу, могли быть ключи, которыми владеют банковские работники. Источники «Ялта-24» в правоохранительных органах отмечают, что кражу мог совершить человек, продолжительное время имевший доступ к ячейкам.