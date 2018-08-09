В среду Госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против Москвы

США вводят «драконовские» санкции против России под надуманным предлогом, не дав никаких объяснений, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российской Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в комментарии дипмиссии.

При этом в посольстве отметили, что «на уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения».

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных и предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.

Госдеп: США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» Вашингтон ориентировочно 22 августа вводит новые санкции против России, сообщает Reuters. В Государственном департаменте объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

В среду Госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Предполагается, что ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.