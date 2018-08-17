ЦБ увидел в показателях банка реальную угрозу для интересов его кредиторов и вкладчиков

Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского Вексельного Банка (регистрационный номер 2697). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного в течение одного года применения к банку мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка, указывают в ЦБ.



«В результате систематического проведения АКБ «Московский Вексельный Банк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — поясняется в сообщении.

Как уточняется, Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении АКБ «Московский Вексельный Банк» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечают в ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у банка лицензии.

В Московский Вексельный Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

Московский Вексельный Банк — участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем: предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, напоминают в Центробанке.