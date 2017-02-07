RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Левобережный» на уровне «А+(III)» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе организации.
«К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 января 2017 года значение норматива Н2 без учета Овм составило 41,1%; Н3 без учета Овт — 103,5%) и высокие показатели рентабельности бизнеса по итогам 2016 года (ROE по прибыли после налогообложения без учета СПОД составила 19,8%)», — говорится в сообщении.
Кроме того, поддержку рейтингу банка «Левобережный» оказывают cильные конкурентные позиции на банковском рынке Новосибирской области, высокий уровень диверсификации активных операций по клиентам и низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.
По мнению аналитиков RAEX, сдерживают текущий уровень рейтинга финучреждения небольшой запас капитала к реализации кредитных рисков, а также зависимость от средств физических лиц как ключевого источника фондирования при их низкой географической диверсификации. Давление на уровень рейтинга оказывают невысокое качество кредитного портфеля банка (на 1 января 2017 года доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам составила 8,1%, по кредитам физлицам — 5,3%) и низкий уровень обеспеченности ссуд, выданных физлицам, подчеркнули эксперты.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 46,93 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,95 млрд, кредитный портфель — 26,02 млрд, обязательства перед населением — 26,27 млрд.