RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Левобережный» на уровне «А+(III)» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе организации.

«К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 января 2017 года значение норматива Н2 без учета Овм составило 41,1%; Н3 без учета Овт — 103,5%) и высокие показатели рентабельности бизнеса по итогам 2016 года (ROE по прибыли после налогообложения без учета СПОД составила 19,8%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, поддержку рейтингу банка «Левобережный» оказывают cильные конкурентные позиции на банковском рынке Новосибирской области, высокий уровень диверсификации активных операций по клиентам и низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.

По мнению аналитиков RAEX, сдерживают текущий уровень рейтинга финучреждения небольшой запас капитала к реализации кредитных рисков, а также зависимость от средств физических лиц как ключевого источника фондирования при их низкой географической диверсификации. Давление на уровень рейтинга оказывают невысокое качество кредитного портфеля банка (на 1 января 2017 года доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам составила 8,1%, по кредитам физлицам — 5,3%) и низкий уровень обеспеченности ссуд, выданных физлицам, подчеркнули эксперты.