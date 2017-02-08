«Ингосстрах» и «Стерх» подписали соглашение о порядке взаимодействия при оказании услуг по разработке программ страхования.

Цель взаимодействия страховщиков — обеспечение страховой защитой корпоративных и частных клиентов. Документ подписали генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков и гендиректор компании «Стерх» Семен Березин.

Согласно достигнутой договоренности, стороны обязуются оказывать друг другу услуги по формированию программ страхования с учетом отраслевой и региональной специфики.



«С одной из крупнейших компаний Якутии «Стерх» нас связывают добрые партнерские взаимоотношения, которые мы планируем в дальнейшем развивать. Уверен, что заключение соглашения о взаимодействии откроет перед нами новые горизонты в области улучшения и совершенствования страховых и перестраховочных программ, что в итоге принесет пользу прежде всего нашим клиентам», — отметил Михаил Волков.

Ингосстрах СПАО «Ингосстрах» – крупная универсальная страховая компания с развитой региональной сетью, зарегистрированная в Москве, основной участник группы «Ингосстрах». Компания занимает лидирующие позиции на российском страховом рынке, с 2004 по 2014 год стабильно удерживала место в тройке крупнейших страховщиков и перестраховщиков России. По итогам 2015 года компания заняла четвертое место по сборам на рынке прямого страхования (73,57 млрд рублей) и второе – по объему собранных перестраховочных премий (5,91 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими являлись: каско (38,22%), ОСАГО (21,04%), имущественное страхование юридических лиц (13,04%) и ДМС (10,97%). Филиалы и представительства компании представлены в 77 регионах РФ. Головной офис компании расположен в Москве.

