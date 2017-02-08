Чистая прибыль Нордеа Банка по МСФО за 2016 год составила 4,23 млрд рублей, сократившись на 400 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления кредитной организации Михаил Поляков.



«Мы показываем хорошую, стабильную прибыль. Группа «Нордеа» показывает очень высокий уровень отдачи на капитал в 11,5% — это очень хорошие цифры. При этом мы продолжаем платить дивиденды, что важно нашим клиентам», — подчеркнул Поляков.

По его мнению, несмотря на то, что некоторые экономические показатели в стране улучшаются, рынок по-прежнему не видит стабильных трендов роста. В этих условиях, указал Поляков, основными задачами Нордеа Банка являются сохранение высокого качества кредитного портфеля и контроль рисков.

По состоянию на 1 января 2017 года активы Нордеа Банка сократились с 407,68 млрд рублей за аналогичный период 2016-го до 237,51 млрд. Кредиты предприятиям и организациям на отчетную дату составили 146,53 млрд рублей по сравнению с 287,09 млрд годом ранее. В целом кредитный портфель банка на 1 января этого года составил 203,05 млрд рублей, что на 157 млрд меньше, чем в прошлом году. Уровень NPL (неработающих кредитов) Нордеа Банка составляет 0%.

Поляков отметил, что банк был готов к падению кредитного портфеля в 2016 году. Уровень чистой прибыли, по его словам, удалось сохранить за счет процентного и комиссионного дохода банка.

«2016 год был для нас непростым. С одной стороны, к счастью, никаких серьезных потрясений в экономике не происходило. С другой — зарабатывать на падающем рынке очень непросто», — поделился Поляков.