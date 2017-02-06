Центробанк будет гибко реагировать на ситуацию с ликвидностью и использовать депозитные аукционы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



«Мы будем гибко реагировать на ситуацию с ликвидностью, чтобы ставки на денежном рынке соответствовали ключевой ставке. Основным инструментом денежно-кредитной политики в этом году будут депозитные аукционы сроком на неделю», — сказала она.

Набиуллина отметила, что банковский сектор перешел в состояние структурного профицита ликвидности, но этот переход пока неустойчив. «Временами могут быть ситуации с дефицитом ликвидности. Это будет зависеть от темпов расходования средств Резервного фонда и стратегии банков», — отметила она.