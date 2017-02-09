Совладелец Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) Андрей Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров кредитной организации уже в следующем месяце. После отзыва лицензии у дочернего М2М Прайвет Банка ЦБ усомнился в его кандидатуре, пишут «Ведомости».

Совет также могут покинуть предправления АТБ Андрей Новиков, бывший предправления и член совета директоров М2М Прайвет Банка Олег Сафонов и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Все они не вошли в список из восьми кандидатов в новый совет директоров, который будет избран на внеочередном собрании акционеров АТБ 3 марта, следует из документов банка. Полномочия нынешнего совета будут прекращены досрочно.

Представитель банка при этом указал, что вопросы об изменении состава или долей акционеров на собрании рассматриваться не будут. Сам Вдовин по телефону не отвечает, в его приемной сообщают, что он находится «не в Москве».



Вдовин и Сафонов входили в совет директоров «дочки» АТБ — «М2М», у которой в декабре 2016 года ЦБ отозвал лицензию. В такой ситуации, как правило, Центробанк настаивает на том, чтобы члены совета директоров рухнувшего банка не сотрудничали с другими игроками. Соответствующее требование от регулятора получал и АТБ, знает человек, близкий к банку. Представитель АТБ сообщил, что не комментирует отношения с Центробанком, а изменения в составе совета директоров продиктованы требованиями закона «к кандидатурам, которые могут быть номинированы в данный орган управления».

В день отзыва лицензии у М2М пресс-служба ЦБ сообщала, что в случае отзыва деловая репутация членов совета директоров и руководителей банка признается неудовлетворительной (критерии деловой репутации применяются и к акционерам с долей более 10%). Если эти лица занимают должности в правлении других банков или владеют большой долей, они должны оставить эти посты, а доли сократить до уровня не выше 10%.

Вдовин через «ППФИН Регион» контролирует около 23% АТБ.



​ЦБ выявил в М2М Прайвет Банке вывод активов ЦБ РФ выявил операции М2М Прайвет Банка с одним из конечных бенефициаров, направленные на вывод активов, сообщили в пресс-службе Банка России.

