Российские страховые компании в срок до 30 июня 2017 года должны привести свои положения о формировании страховых резервов в соответствие с положениями Банка России от 16 ноября 2016-го № 557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни» и № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Как уточняется, положения вступают в силу с 11 и 14 февраля соответственно вместо приказов Минфина РФ № 32н от 9 апреля 2009 года «Об утверждении порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни» и № 51н от 11 июня 2002-го «Об утверждении правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни».

Приведенные в соответствие с новыми документами регулятора положения о формировании страховых резервов представляются страховщиком в Банк России в уведомительном порядке в соответствии с указанием от 30 декабря 2014 года № 3523-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов».

В случае необходимости страховщик вправе согласовать с ЦБ иные методы расчета страховых резервов (в том числе в отношении резервов по страхованию жизни — применение иной нормы доходности).

В случае принятия Банком России решения о согласовании методов расчета страховых резервов, которые отличаются от предусмотренных его документами, страховщик вносит соответствующие изменения в положение о формировании страховых резервов. Страховщик вправе формировать страховые резервы в соответствии с иным методом с момента согласования такого метода Центробанком и внесения соответствующих изменений в положение о формировании резервов.



Относительно страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, также сообщается, что методы их расчета, отличные от предусмотренных соответствующим положением ЦБ, но согласованные с регулятором до 1 января 2017 года, применяются страховщиками без согласования.