Перевыпуск карт для пенсионеров и перевод их на карты «Мир» может завершиться к 1 июля 2020 года, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе встречи с представителями банковского сообщества.



«Перевыпуск карт в плановом режиме для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года», — сказала она.

Скоробогатова отметила, что регулятор не планирует вводить обязательное требование по наличию карт «Мир» для разовых социальных выплат. «Если клиент имеет счет и хочет получить карту, то он эту карту получает. Но переводить разовые выплаты на карты «Мир» не имеет смысла», — добавила она.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что перевод бюджетников на карты «Мир» планируется провести «быстро, но плавно».

«Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы это было комфортно людям. Для новых клиентов в бюджетной сфере мы бы установили сроки не с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2017-го. Но мы бы сделали переходный период. Для пенсионеров в плановом режиме: карты обычно даются на два-три года, старые исчерпают себя, и они плавно перейдут на новые», — сказала Набиуллина.



