Внедрение механизма bail-in (конвертация обязательств банка перед кредиторами в финансовые инструменты) в полном масштабе пока не представляется возможным, сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе встречи с представителями банковского сообщества в подмосковном пансионате «Бор».

«Bail-in — это механизм вовлечения кредиторов банков в процесс их оздоровления путем трансформации их требований к банку в финансовые инструменты: либо субординированные кредиты, либо акции. В законопроекте о фонде консолидации банковского сектора кредитные требования акционеров санируемого банка, если они есть, как раз трансформируются в капитал. Это не полномасштабный bail-in, не все кредиторы, а именно акционеры, и эта мера не вызывает особых вопросов. Если распространять это на других кредиторов, это уже более сложная история. Концептуально мы внутри себя не готовы к этому решению, защищать, что это правильно», — сказал Тулин.

Он считает, что эта концепция нуждается в дополнительном длительном обсуждении, в противном же случае экспертное сообщество и законодатели «погрязнут при создании законодательной базы принудительного механизма bail-in».