В Брянской области будут судить скрывавшихся в Испании предпринимателей, похитивших сотни миллионов рублей у банков и граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.

Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Кащука и Ольги Король. Им инкриминируются 19 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения), и 15 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 174.1 УК (легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в период с октября 2007 года по январь 2009-го руководители группы компаний «ОКОР» Кащук и Король путем обмана совершили хищение средств кредитных организаций, филиалы которых расположены в Брянске, а также денег граждан, полученных в качестве оплаты за приобретаемые автомобили и продукцию мебельного производства. Общая сумма ущерба, причиненного 177 физическим лицам и 17 юридическим лицам, превысила 743 млн рублей.

Денежные средства на общую сумму 718 млн рублей были легализованы путем совершения фиктивных финансовых операций.

С 2010 года обвиняемые находились в международном розыске и лишь в 2016 году были экстрадированы из Испании.



Уголовное дело будет направлено в Бежицкий районный суд Брянска для рассмотрения по существу.