Оптимизм по поводу экономического роста в США после выступления в должность президента Дональда Трампа выразила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. При этом она предупредила, что некоторые инициативы могут создать проблемы для мировой экономики.

«Из того малого, о чем мы слышали, у нас есть причины для оптимистичного настроя по поводу экономического роста в США», — сказала она в ходе мероприятия на саммите World Government Summit в Дубае.

Лагард сообщила, что план Трампа по привлечению дополнительных инвестиций в инфраструктуру США, а также реформы в налоговой сфере простимулируют американскую экономику. Вместе с тем она подчеркнула, что укрепление доллара по отношению к другим валютам может привести к повышению процентной ставки. «Именно укрепление может быть тяжело для глобальной экономики, к этому экономики должны готовиться», — уточнила она.

Избранный президент США после победы на выборах заявил о намерении вернуть производственные площадки обратно в США, чем вызвал на рынке оживление. Он пообещал снизить налоги для бизнеса в США «с уровня одних из самых высоких в мире до одних из самых низких».