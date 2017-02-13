Торги акциями в РФ стартовали в понедельник положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс ММВБ повысился на 0,13% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 164,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,79% до 1 173,46.

«В понедельник, 13 февраля, глобальный фон имеет положительную окраску. Нефть Brent котируется выше 56 долларов за баррель. Американские фондовые индексы завершили пятничную сессию на позитиве. Азиатские индикаторы рынка акций демонстрируют прирост. Однако в предыдущие дни торгов российский фондовый рынок выглядел откровенно слабо. Поэтому мы не ожидаем от российских акций сильного восходящего движения. Скорее всего, отечественный индекс ММВБ продолжит консолидацию в области 2 150—2 180 пунктов. Тем временем рубль остается в тренде на укрепление. Поддержку рублю, по всей видимости, оказывают операции керритрейдеров. Привлекательность carry trade выросла на фоне уменьшения вероятности снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года. После того как уровень в 58,5 рубля долларом США на Московской бирже был успешно преодолен, мы допускаем попытку курса американской валюты закрепиться в интервале 58—58,5 рубля за доллар в понедельник, 13 февраля», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.

