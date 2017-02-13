В столице Австрии появился первый биткоин-банк, где посетители могут обменять наличные на популярную криптовалюту и узнать больше о цифровых деньгах. Об этом сообщает издание The Local, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Банк под названием Bitcoin-Bank расположился на самой популярной торговой улице Вены — Mariahilfer Strasse — и принадлежит берлинскому финтех-стартапу Bit Trust Services. Основатели стартапа — братья Матиас и Оливер Роха.

Банк был открыт для того, чтобы сделать покупку и продажу биткоинов проще и безопаснее для потребителей. Сделки по покупке криптовалюты совершаются в евро.

Первый биткоин-банкомат появился в Вене три года назад, на сегодняшний день в городе более 20 различных продавцов принимают к оплате эту криптовалюту.

В конце прошлого года в Швейцарии кассовые автоматы по продаже ж/д билетов начали продавать биткоины. Более 1 тыс. автоматов федеральных железных дорог Швейцарии (SBB) предлагают не только купить билет на поезд, но и пополнить криптовалютные кошельки.